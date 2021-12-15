“Sana eşcinsel cin musallat olmuş” deyip 'müridini' istismar eden 'cinci hoca'nın cezası belli oldu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 19:39

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu bulunan sanık Ömer San hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuk sanık Ömer San’ın çevresinde kendisini "hoca" olarak tanıttığı belirtildi. San’ın, başına gelen olaylar nedeniyle kendisinden yardım isteyen müştekiler F.A. ve S.F'ye ‘musallat olduğunu’ iddia ettiği ‘eşcinsel cinleri’ birtakım yöntemlerle çıkarttığı ve karşılığında ücret istediğine yer verildi.

İddianamede F.A. ve S.F'nin sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle sanığa istediği ücreti vermedikleri aktarıldı.

Sanığın "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçunu, şüphelinin F.A'ya yönelik çeşitli eylemleriyle cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde kamu davasının açılmasına yeterli delil elde edildiği kaydedildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, tutuklu Ömer San hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava, önümüzdeki günlerde Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan Ömer San isimli ‘cinci hoca’nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürülmüştü.

Jandarma ifadesine göre San, mağdurdan kendisine dokunmasını istedi, mağdura mastürbasyon yaptırdı.

Sosyal medya paylaşımlarında, Kuran kursunda çocuklarla çekilmiş fotoğrafları da bulunan Ömer San tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.