Bursa’da bıçaklı kavga: 1 milimle hayatta kaldı...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada Suriye uyruklu şahıs bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:43
Bursa’da bıçaklı kavga: 1 milimle hayatta kaldı...
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Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde, saat 23.00 sıralarında Ahmet M.(19), henüz ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahısla tartıştı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet M.(19), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 MİLİMLE HAYATTA KALDI

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.


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