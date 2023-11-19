Sanatçı Erdal Erzincan’dan ‘5’li çete’ açıklaması: ‘Suçlamayla karşı karşıya kaldım’

Yayınlanma: 19.11.2023 - 14:07

Güncelleme: 19.11.2023 - 14:07

Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, İBB tarafından düzenlenen konserlerde yer aldığı gerekçesiyle ‘5’li çete’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Erzincan, “İBB, sanatseverlere hizmet götürürken, bana ihtiyaç duyduğu için o konserlerde yer aldım” dedi. Erzincan, ayrıca bir daha İBB’de konser vermeyeceğini belirtti.

Erzincan’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“İBB de verdiğim birkaç konser sebebiyle 5'li çete suçlamasıyla karşı karşıya kaldım. Tepkim uğradığım bu haksızlıktan ötürüdür. Zira İBB, sanat severlere hizmet götürürken, bana ihtiyaç duyduğu için o konserlerde yer aldım. Lütfen mevzuyu oraya buraya çekmeyin.”





NE OLMUŞTU?

Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı yayında, İBB'de konser veren Erdal Erzincan, Arif Sağ, Mercan Erzincan, Tolga Sağ ve Muharrem Temiz'in isimlerini sıralayarak, "İBB konserlerinin 5 kişilik ekibe verilmesi niye?" demişti. Aysever, ayrıca "Dilim varsa 5'li çete diyeceğim. Demiyorum" dedi.