Sanatçı Ferdi Tayfur’un damadına gözaltı

Sanatçı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, ihbar üzerine ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilmesi sonucu gözaltına alındı.

Sanatçı Ferdi Tayfur’un damadına gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:20

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Merkez Mahallesi’nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada bir süre arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Ferdi Tayfur #Tuğçe Tayfur #Muhammet Aydın

İlgili Haberler

Ferdi Tayfur soyadı resti çekmişti: Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi: '50 milyon TL mi istiyorsun?'

Ferdi Tayfur soyadı resti çekmişti: Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi: '50 milyon TL mi istiyorsun?'
MHP'li belediyeden Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı

MHP'li belediyeden Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı
Ferdi Tayfur'dan kızına 'soyadı resti'

Ferdi Tayfur'dan kızına 'soyadı resti'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler