Ferdi Tayfur soyadı resti çekmişti: Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi: '50 milyon TL mi istiyorsun?'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:35

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan gerilim giderek büyüyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Muhammet Aydın ile evliliğinden ikinci çocuğunu kucağına alan Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un düğününe katılmamasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur, avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızı Tuğçe Tayfur'a "Soyadımı kullanma" çağrısında bulundu. Bu çağrıya cevap veren Tuğçe Tayfur, babasının bu isteğini sosyal medya üzerinden yapmasını eleştirerek, "Böyle olsun ister miydin bilmiyorum ama ben gerçekten böyle olmasını istemezdim. Keşke sosyal medyadan avukat aracılığıyla değil de telefon açıp isteseydin" dedi. Ayrıca, babasının 50 milyon TL istemesi durumunda tüm markayı devretmeye hazır olduklarını belirtti.

TUĞÇE TAYFUR’DAN SİTEM

Tuğçe Tayfur, babasının kararına karşı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlığa geldiğimde susamıyorum. Gerçekten deniyorum susmayı. Dosya içeriğini benden gizlediler. İsim hakkı falan için. Çok merak ettim. 'Üzülmeyeceğim' dedim. Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım, biliyor musunuz? Yüzüm kızardı. Utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?"

Tuğçe Tayfur, babasına yönelik tepkisini sürdürerek, "Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin ki. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun, güzel yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Şoktayım. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin ya?" dedi.

Ayrıca, babasının taleplerinin geri çevrildiğini ve bunun saçma bir durum olduğunu ifade etti.

FERDİ TAYFUR’DAN AÇIKLAMA

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle:

"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazadan kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu kamuoyuna duyurmaktayız."

Ferdi Tayfur Basın Açıklaması pic.twitter.com/5UAYZhWKMy — ??Av.Hakan TAMGÜÇ (@hakantamguc) August 28, 2024

"TAYFUR SOYADIM BABAMDAN GELDİ"

Tuğçe Tayfur, babasının taleplerine tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba."

Tuğçe Tayfur, açıklamasında ayrıca "Babamın Şarkıları" albümünün, babasının rahatsızlığı nedeniyle şarkı söyleyememesinden kaynaklı olarak yeni nesillerin şarkılarını hatırlaması amacıyla hazırlandığını belirtti. Bu albümde seçilen şarkıların tamamen babasına ait olduğunu ve albümün giderlerinin Bülent Seyhan tarafından karşılandığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIN RIZKINI YEDİRMEYECEĞİM"

Tuğçe Tayfur, babasının ve yeğenlerinin mal mülk peşine düşmesini hayretle izlediğini belirtti. Ayrıca, marka hesabına bloke koydurulduğunu ancak çocuklarının rızkını kimseye yedirmeyeceğini vurguladı. "Tuğçe Tayfur" marka ve patent haklarının 2023 yılında alındığını, bu durumu öngördükleri için bu adımı attıklarını söyledi. Babasının yanlışından dönmesi temennisinde bulundu.