Sanatçı Gülsen Tuncer, direnen ETF işçilerinin yanında: Nazım Hikmet şiiri okudu
İlerici Kadınlar Derneği Danışma Kurulu Üyesi, sinema sanatçısı Gülsen Tuncer, hakları için eylemde olan ETF işçilerini ziyaret etti. İşçilere destek mesajlarını ileten Tuncer, okuduğu Nazım Hikmet şiiri ile direnişçi işçileri selamladı.
İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren ETF Tekstil fabrikasında, kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçilerin fabrika önündeki direnişleri, birinci ayını geride bıraktı.
İşçiler, hakları için verdiği mücadeleyi sürdürürken; sanatçı ve İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Danışma Kurulu Üyesi Gülsen Tuncer, eylemdeki emekçileri ziyaret etti.
NAZIM HİKMET ŞİİRİ OKUDU
Fabrika önüne giderek işçilerin direnişine destek veren Tuncer, Nazım Hikmet'in 'Kadınlarımızın Yüzleri' isimli şiirini okudu.
O anlar, İlerici Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıldı.
İKD Danışma Kurulu Üyesi Sinema Sanatçısı Gülsen Tuncer, ETF işçilerini ziyaretimizde destek mesajlarını iletti, okuduğu şiirlerle direnişçi işçileri selamladı.#ETFişçisikazanacak#ETFİşçisininYanındayız pic.twitter.com/3v0LAa6qnj— İlerici Kadınlar Derneği - İKD (@ikd_sosyalmedya) August 21, 2022
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