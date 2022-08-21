ETF Tekstil işçileri direniyor: 'Haklarımızı alacağız'

21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

İşverenin 31 Temmuz’da ekonomik nedenlerle fabrikayı kapatacağını duyuran fakat herhangi bir iflas durumu açıklamadığını belirten Tay, “2020 yılından beri ödenmeyen üç buçuk maaş ikramiyenin ödenmeyeceğini, kıdem tazminatının ise ancak yüzde 60’ının ödeneceğini işçilere bildirdi” dedi.

Tay, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Patronun teklif ettiği miktar hesaplarımıza göre belirttiği rakamlarda değil, ödenmesi gerekenin yaklaşık yüzde 40 veya 50’sine tekabül ediyor. Onu da tek seferde değil 12 ay taksitle ödeyebileceğini belirtiyor.”

‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’

Deriteks Sendikası olarak EFT Tekstil’in üretim yaptığı ünlü markaların önüne giderek basın açıklamaları yaptıklarını belirten Tay, “Bu ürünleri kim üretti ve şu an hangi durumdalar görünsün istedik ve bu bağlamda bazı görüşmelerimiz oldu. Süreç devam ediyor. İşçilerin kıdem tazminatı ve ikramiyeleri verilene kadar fabrika önünde gece gündüz bekliyoruz ve mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.