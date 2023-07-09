Sanatçı Olcay Poyraz hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları (DT) sanatçısı Olcay Poyraz 80 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:05
Sanatçı Olcay Poyraz hayatını kaybetti
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Devlet Tiyatroları, sanatçı Olcay Poyraz'ın dün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Poyraz'ın cenazesinin 10 Temmuz saat 14.00'te Alaçatı Kabristanı'na defnedileceği de belirtildi.

"SANAT DÜNYAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Olcay Poyraz'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Olcay Poyraz'ın görev aldığı bazı oyunlar şöyle:

"Yabanlar, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Rüya Oyunu, Peter Pan, Yedi Balkonlu Ev, Ayakta Durmak İstiyorum, Keziban, Bizim Şehir, My Fair Lady, Sular Aydınlanıyordu (Durup Dinledi Birkaçı), Finten, Cadı Kazanı, Chaillot'daki Deli, Yanlışlık, Bozkır Güzellemesi, İnsandan Kaçan, Yarın 2000, Yerma, Hüzzam, Yüz Yüze, Ruhlar Gelirse, Bağış, Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı, Köprüdeki Adam, Canlı Yayın, Tiyatro Makinası, Beklenmedik Ziyaret."


Devlet tiyatroları Olcay Poyraz sanatçı

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