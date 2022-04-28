Uykusuz'dan 'Gezi Davası' kapağı

Haftalık karikatür ve mizah dergisi Uykusuz, sanıklarına ceza yağan Gezi Davası kararını kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 08:40
Uykusuz'dan 'Gezi Davası' kapağı
Abone Ol google-news

Mizah dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına Gezi Davası kararını taşıdı. Kapakta “Bilin bakalım ne kararı vericem” yazısının ve duruşma salonundaki bir hakimin görselinin yer aldığı görüldü.

Gezi Davası’nın geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında, Gezi Direnişini finanse ve organize etmekle suçlanan Osman Kavala müebbet hapis cezası alırken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin verdiği karar yurdun dört bir tarafında protesto edildi.


Uykusuz gezi parkı Gezi Parkı Davası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler