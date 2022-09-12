Sanathane’de eylül ayında sinema ziyafeti var

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:38

İzmir’de Konak Belediyesi’nin tarihi yapıyı restore ederek hizmete açtığı Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi, eylül ayı programıyla sinemaseverleri mutlu etti. Kapılarını açtığı günden bu yana yaklaşık 2 bin sanatseveri sinema, tiyatro, şiir dinletisi ve konserlerle buluşturan merkez bu ay, birbirinden değerli sanatçı ve akademisyenlerin konuk olacak. Sanathane de aynı zamanda 4. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali’nde yer alan filmlerin gösterimine de ev sahipliği yapacak.

FİLM FESTİVALİNE AÇIK HAVA NOSTALJİSİ

Açık hava sineması nostaljisini İzmirlilere yeniden yaşatan Sanathane’de festivalde yarışan üç filmi izleyiciyle buluşturacak. Kazananın izleyicinin oylarıyla belirlendiği festival kapsamında Sanathane’de “Dayı: Bir Adamın Hikayesi”, “ Ağır romantik” ve “Nasipse Olur” filmleri perdeye yansıyacak.

KONSERLERE DEVAM

Sanathane konserlerinde bu ay sahnede Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası yer alacak. Sanathane’ye bambaşka bir hava getirecek konserde, Perküsyon Ustası Hamdi Akatay ve orkestranın genç yetenekleri unutulmaz bir akşama imza atacak.

MÜZİK, KAHKAHA, FELSEFE

Sanathane’nin tiyatro sahnesi bu ay Mandra Filozofuyla tanınan yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’yı konuk edecek. Saçıntı, müzikli tek kişilik güldürüsü “İtirazım Var” ile itirazlarını tek tek sayarken, seyirciyi de güldürdüğü kadar düşündürecek.

ŞİİR AKŞAMLARI TAM GAZ

Sanathane’nin yavaş yavaş bir geleneğe dönüşen etkinliği Şiir Akşamları ise şiirseverleri bir araya getirecek. Sanathane’nin iki yüzyıllık binasının tarihi atmosferinin eşsiz dizelerle harmanlandığı Şiir Akşamlarında, Özgür Zeybek’in yönlendiriciliğinde, şairler Tuğrul Keskin, Ünal Ersözlü, Aydın Şimşek, Bilsen Başaran, Nesrin Kültür, Altay Ömer Erdoğan ve Erkut Tokman şiirlerini okuyacak. Ayrıca şiir dostlarına şairlerin kitapları da armağan edilecek.

TARİH SÖYLEŞİLERİ BAŞLIYOR

Sanathane eylül ayında İzmirlileri yepyeni bir etkinlikle de buluşturacak. “Tarih Söyleşileri” adını taşıyan etkinliğin ilkinde Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Tarihçi Erkan Serçe ve Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy “İlk Çağ’dan Günümüze İzmir’de Gündelik Hayat” konusunu masaya yatıracak. Etkinliği takip edenler, İzmir’in tarih yolculuğunda çok renkli hikayelere tanıklık eden gündelik hayatın izinde, kent tarihi ve kültürünü bambaşka bir pencereden görme şansı yakalayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE SANATHANE

Eylül ayında Sanathane’de çocuklar için de muhteşem bir oyun sahnelenecek. “Mimdo’nun Aradığı” adlı Pantomim Çocuk Oyunu, çocuk izleyicilere tiyatro keyfini yaşatacak. Dört yaş üstü çocuklar için hazırlanan oyunda, sanatçı İlker Kılıçer, öykülerini pantomim sanatıyla anlatacak.