Sanayi sitesinde korkutan yangın: İtfaiye eri yaralandı
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Korkutan yangında, alevlerin arasında kalarak yüksekten düşen itfaiye eri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sabah erken saatlerde Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Z.E’ye ait oto tamirhane ve yedek parça işletmesinde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Kara dumanların gökyüzünü sardığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinden yükselen alevlere müdahale etmeye başladı.
Yaklaşık 15 aracın da içerisinde bulunduğu işletmenin kepenkleri sanayi esnafı tarafından kırılarak açtırıldı. Kepenkleri kıran esnaflar, iş yeri içerisinde bulunan araçları el birliğiyle tek tek dışarı çıkartarak yanmaktan kurtardı.
Dakikalarca süren söndürme çalışmaları esnasında iş yeri içerisinde alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden Mehmet Hanifi Alagöz, aniden alevlerin arasında kaldı. Alagöz, bu esnada bir anlık dengesini kaybederek bulunduğu yerden aşağıya düştü.
Ayağından yaralanan İtfaiye Eri Alagöz, meslektaşları tarafından kucaklanarak dışarıya çıkarıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Alagöz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alagöz’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu söndürülürken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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