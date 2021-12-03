Sanayi ve santrallerde kullanılan doğalgaza zam
Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 20 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda fiyat değişmedi.
BOTAŞ Aralık ayı doğalgaz tarifesini yayınladı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 20 oranında arttı.
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