Sanayi ve santrallerde kullanılan doğalgaza zam

Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 20 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda fiyat değişmedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 00:46
Sanayi ve santrallerde kullanılan doğalgaza zam
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BOTAŞ Aralık ayı doğalgaz tarifesini yayınladı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 20 oranında arttı.


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