Sayıştay raporu, şirketlerin doğalgaz faturalarını bakanlığın ödediğini ortaya çıkardı

04 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı Sayıştay raporunda, bazı şehir hastanelerinde bulunan ticari alanlara ilişkin usulsüzlükler yapıldığı belirtildi.

Ticari alanların tüm maliyetlerinin sözleşmeler gereği hastaneyi yapan şirketlerin sorumluluğunda olduğu belirtilen raporda, bu alanlarda elde edilen tüm gelirin de şirketlere bırakılacağı kaydedildi. Ancak raporda, hastanelerdeki ticari alanların doğalgaz faturalarının bakanlık tarafından ödendiği ve bununla ilgili bir mahsuplaşma yapılmadığı belirtildi. Konuyla ilgili bakanlığın 2019 yılında da uyarıldığı aktarılan raporda, “2019 yılı Denetim Raporu’na bakanlık tarafından verilen cevapta, konuların düzeltilmesi için çalışma başlatıldığı belirtilmişse de 2020 yılı denetimi kapsamında yapılan incelemede bakanlık tarafından bu hususa ilişkin düzeltici bir işlem tesis edilmediği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Bakanlığın bu yıl şirketler tarafından kullanılan doğalgazın ödenmesi için gerekli talimatları verdiği de kaydedilen raporda, “Ödenen doğalgaz faturaları tüm hastanedeki kullanımları kapsadığından ticari alanlarda kullanılan doğalgaz tutarlarının mahsuplaşmaya konu edilmesi gerekmektedir” önerisi yer aldı.

ONAYSIZ YERDE TİCARET



Raporda bazı şehir hastanelerinde de Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı şehir hastanesi projelerinde ticari alan olarak gösterilmeyen alanların şirketler tarafından ticari alan olarak kullanıldığı belirtildi. Raporda konuyla ilgili, “Görevli şirketler tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin bakanlık tarafından onaylanan uygulama projelerinde belirtilen alanlarla sınırlı olmak üzere yürütülmesi veya bakanlık tarafından mevcut ticari alan artışlarının onaylanması durumunda söz konusu artışlar için kullanım bedeli revizyonu yapılması gerekmektedir” tavsiyesi yer aldı.

