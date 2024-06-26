Sanayiciler ‘hakkımızı helal etmiyoruz’ demişti: Valilikten yanıt geldi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:48

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:48

Diyarbakır'da 18 Mayıs 2022’den bu yana kentte görev yapan ve yaş haddinden emekli olan Vali Ali İhsan Su, dün sosyal medya hesabında paylaştığı mesaja Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası “Hakkımızı helal etmiyoruz, sizi Allah’a havale ediyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

DTSO’nun verdiği yanıt üzerine Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sayın Valimiz Ali İhsan Su’nun emekliye ayrılması dolayısıyla yayınladığı veda mesajına karşılık bir STK’nın, asgari nezaket ve devlet adabına uymayan, medeniyetimizin değerlerine ve ahlaki kurallara mugayir, tamamen şahsi kin ve garezle yapılmış nezaketsiz, üslupsuz ve gerçeklerden çok uzak açıklama için öncelikle üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunun böylesi bir konuya yöneticileri tarafından muhatap edilmesi en hafif deyim ile talihsizlik ve basiretsizliktir” denildi.