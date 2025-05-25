Sancaktepe’de duygulandıran anlar: Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bugün, kanseri yenen 4 yaşındaki minik Ali Asaf için binlerce kişinin balonlarıyla katılımıyla kutlama yapıldı.
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Samet Demir, sosyal medya üzerinden kanseri yenen oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak için istiyor. Gelir misiniz?" diye çağrıda bulunmuştu.
SANCAKTEPE BELEDİYESİ ALİ ASAF İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, babanın çağrısına yanıt vererek, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs’ta Sancaktepe Meydan Parkı’nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" demişti.
Binlerce yurttaş Ali Asaf'ın kansere karşı olan zaferini kutlamak için Sancaktepe Meydan'ında toplandı.
BİNLERCE YURTTAŞ GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKTI
İçi balonlarla dolu olan arabalar ve motorsikletler, konvoylar oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nuri Aslan'ın da katıldığı şölende Ali Asaf ve babası Demir, Sancaktepe Belediyesi'nin hazırladığı sahneye çıktı, el salladı.
Baba Demir'in gözyaşlarını tutamadığı anlar kameraya yansırken binlerce yurttaş, Ali Asaf'la birlikte balonlarını saldı.