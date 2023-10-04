Sancaktepe'de 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul Sancaktepe’de Pazartesi akşamı kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedenleri, aynı mahalledeki inşaatın su dolu temelinde bulunmuştu. 3 kardeşin hayatını kaybettiği olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.
İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak'ta bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
3 çocuğun cansız bedeninin inşaatta bulunması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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