Sancaktepe TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: TIR alev aldı!

Sancaktepe, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. TIR'ın lastiği patladıktan sonra çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:00
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: TIR alev aldı!
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TEM Otoyolu Edirne istikametinde, saat 02.00 sıralarında Mehmet Ceylan'ın kullandığı 16 AFN 139 plakalı TIR'ın sağ arka tekeri patladı.

TIR şoförü Mehmet Ceylan, patlayan lastiği fark edip sağa yanaştı ancak lastiklerden alevler yükseldi. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR dorsesine müdahale ederken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler TIR'ın tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 


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Sancaktepe TEM Otoyolu

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