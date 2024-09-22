Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın!

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın!
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:29

Kapaklı’nın Bahçeağıl Mahallesi’nde kurulu bulunan kimyasal madde üreten fabrikada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Siyah dumanlar gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

 


Etiketler: #tekirdağ #Yangın

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