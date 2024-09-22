Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Büyümeden söndürüldü

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Büyümeden söndürüldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 11:21

Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi Ürünlü Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #Bursa #Yangın

İlgili Haberler

Bursa'da şüpheli 'mavi varil' alarmı: Ekipler harekete geçti

Bursa'da şüpheli 'mavi varil' alarmı: Ekipler harekete geçti
Bursa'da metro tellerinde yürüyen şahıs alarmı! Polis yoğun çaba harcadı

Bursa'da metro tellerinde yürüyen şahıs alarmı! Polis yoğun çaba harcadı
Bursa'da ehliyetsiz sürücü kaldırıma daldı: 4 yaralı

Bursa'da ehliyetsiz sürücü kaldırıma daldı: 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler