Sancaktepe'de feci kaza: TIR'ın altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı
Sancaktepe'de trafik ışığında duran araçların arasından yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dumlupınar Caddesi'nde Kafiye ve Bekir Kaygusuz çifti, trafik ışığında bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi.
KURTARILAMADI
Çiftin Serdar K. idaresindeki 57 ABB 622 plakalı TIR'ın önünden geçtiği sırada araç hareket etti. TIR'ın çarptığı Kafiye Kaygusuz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Yaralanan Bekir Kaygusuz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kafiye Kaygusuz'un cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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