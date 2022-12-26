Sancaktepe'de feci kaza: TIR'ın altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı

Sancaktepe'de trafik ışığında duran araçların arasından yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:54
Sancaktepe'de feci kaza: TIR'ın altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı
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Dumlupınar Caddesi'nde Kafiye ve Bekir Kaygusuz çifti, trafik ışığında bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi.

KURTARILAMADI

Çiftin Serdar K. idaresindeki 57 ABB 622 plakalı TIR'ın önünden geçtiği sırada araç hareket etti. TIR'ın çarptığı Kafiye Kaygusuz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yaralanan Bekir Kaygusuz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kafiye Kaygusuz'un cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Sancaktepe TIR yaşamını yitirdi

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