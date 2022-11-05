Yer: Sancaktepe... Kumar oynatılan işyerine 'yangın merdiveninden' baskın!

İstanbul Sancaktepe’de kumar oynatılan işyerini tespit eden polis ekipleri, yakalanmamak için giriş ve çıkışların güvenlik kamerasıyla izlendiğini fark etti. Ekipler, yangın merdivenini kullanarak işyerine baskın düzenledi. Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 20 bin lira ceza yazılırken, iş yeri sahibi Ö.D.’ye adli işlem yapıldı.

DHA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:55
Yer: Sancaktepe... Kumar oynatılan işyerine 'yangın merdiveninden' baskın!
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, işyerinin çevresinde yaptıkları araştırmalarda giriş çıkışlarının güvenlik kamerasıyla izlendiğini fark etti.

Ekipler bunun üzerine işyerine yangın merdiveninden girdi. İçeride 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakalayan ekipler yaptıkları aramalarda 216 adet iskambil kağıdı ile 270 lira nakit para ele geçirdi.

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

İşyeri mühürlenirken, 11 kişiye ise kumar oynamak suçundan 20 bin 19 lira cezası yazıldı.

İşyeri sahibi Ö.D. hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlattı. 


KUMAR Yangın merdiveni Sancaktepe

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