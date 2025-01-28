Sancaktepe’de korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, gece saatlerinde meydana gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dairede bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinden Hatice Şimşek, olay anını şu sözlerle anlattı: “Sesle uyandık, dışarı çıktık. Bina yanıyordu. Komşular haber vermiş. Dairede down sendromlu bir çocuk vardı. Toplamda 6 kişiydiler.”
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.
Etiketler: #Sancaktepe #Yangın
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