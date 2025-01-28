Bolu yangını faciasında mağdurlara hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği iddiasıyla Nevşehir'de gözaltına alınan Filiz A., adliyeye sevk edildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında yaşamını yitirenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen Filiz A., Nevşehir’de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın mağdurlarının yakınlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu, şüpheli Filiz A.'nın Nevşehir’deki adresi tespit edildi.
Filiz A., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #bolu #Kartalkaya #otel yangını
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