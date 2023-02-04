İki günde 7 kişiyi bıçaklamaktan aranıyordu: 'Kasımpaşalı John Wick' lakaplı şahıs yakayı ele verdi

Beyoğlu’nda farklı günlerde 8 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayan “Kasımpaşalı John Wick” lakaplı şahıs, polis tarafından günlerce süren çalışma sonucu saklandığı yerde yakalandı. Emniyette çok sayıda suç kaydı olan ve intikam yemini ettiği öne sürülen şahsın, semtteki uyuşturucu satıcılarını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi. Şahıs adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 17:36
İki günde 7 kişiyi bıçaklamaktan aranıyordu: 'Kasımpaşalı John Wick' lakaplı şahıs yakayı ele verdi
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Beyoğlu Kulaksız ve Kasımpaşa semtlerinde bir şahıs, 7 kişiyi iki gün içerisinde vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla vurarak yaralamıştı.

Hayati tehlikesi olmayan şahıslar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlatmıştı. 

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SOKAK SOKAK ARADI 

Yapılan incelemelerde saldırgan şahsın emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan 36 yaşındaki Mehmet Kadem B. olduğu tespit edilmişti. Çalışmalar sürdüğü esnada yaklaşık 1 ay sonra geçtiğimiz Pazartesi günü Kasımpaşa’da ortaya çıkan saldırgan, Erdinç Gülseren’i (61) bacağından yaralamıştı. Yaralı adam vurulduğunu fark etmeden metrelerce yürüdükten sonra yere yığılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olaylardan sonra semt sakinleri şahsa “Kasımpaşalı John Wick” lakabını takmıştı. 

GÜNLER SONRA YERİ TESPİT EDİLEREK YAKALANDI 

Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın gidebileceği ve saklanabileceği çok sayıda adrese günlerce operasyon düzenledi. Semtlerdeki sokakları ablukaya alan ve günlerce bekleyen polis ekipleri, teknik takip sonucu saldırganın saklandığı yeri tespit etti. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, şahsı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 

TORBACILARI VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Emniyete götürülen şahsın burada ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan Mehmet Kadem B., adliyeye sevk edildi. Şahsın semtteki uyuşturucu satıcılarını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi. 



Beyoğlu kasımpaşa John Wick

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