Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
23 Eylül 2022 Cuma, 09:11
Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 07.15 sıralarında; iddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ(31) yönetimdeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarptı.

AĞACA VURARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu’nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver’i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.  Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.


Sancaktepe servis Minibüs

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