Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
İstanbul Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 07.15 sıralarında; iddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ(31) yönetimdeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarptı.
AĞACA VURARAK DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu’nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver’i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- AKP'li Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı