TIR kontrolsüz kavşakta işçi servisine çarptı: 2'si ağır 17 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle TIR'ın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 11:32
TIR kontrolsüz kavşakta işçi servisine çarptı: 2'si ağır 17 yaralı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakalı dorsesi bulunmayan TIR, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta, E.B.'nin kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmasın etkisiyle sürüklenen midibüs yan yatarak durabildi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 17 işçi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Servisteki işçilerin bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.


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