Sancaktepe'de silahlı kavgada kendi silahıyla vurulan kişi öldü

İstanbul Sancaktepe'de geçen ay silahlı kavgada kardeşi engellemeye çalışırken kendi silahıyla vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:59
Sancaktepe'de silahlı kavgada kendi silahıyla vurulan kişi öldü
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Sancaktepe'de Yunus Emre Mahallesi'nde 12 Temmuz'da meydana gelen bir iş yerindeki silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri çalışma yaptı.

R.A. ve Y.A'nın, kız kardeşleri S.A.'ya rahatsız edici mesajlar attığı gerekçesiyle A.K.'yi işyerlerine çağırdıkları, bu sırada R.A'nın silahıyla A.K'yi yaraladığı belirlendi.

R.A'nın da kardeşi Y.A. tarafından engellenmeye çalışıldığı sırada kendi silahından çıkan kurşunla yaralandığı anlaşıldı.

Ağır yaralanan R.A.'nın hastanede hayatını kaybettiği, gözaltına alınan kardeşi Y.A.'nın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.


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