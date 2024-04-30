Tekel bayileri 'satmama' kararı almıştı! BAT sigara grubundan açıklama

TBYD Başkanı Erol Dündar, BAT yetkilileri ile yaptıkları görüşmenin sonuçsuz kalması nedeniyle BAT grubu sigaraları satmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Konuya ilişkin ise firmadan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:54
Tekel bayileri 'satmama' kararı almıştı! BAT sigara grubundan açıklama
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Sigara firmalarının esnafın kar etmesinin önüne geçtiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bayilerin boykot kararı aldılarını vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Takip edenler zaten biliyor ama aslında söyleyeceklerim özellikle sigara tüketicisi olan ve bizi takip eden veya etmeyen 'tüm tüketicileri' ilgilendiriyor. Sigara satan bayilerin aslında bu üründen neredeyse hiç kâr etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığını bilmeyeniniz yoktur. Zaten yok denecek kadar az olan sigara kârımızın BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarımıza ödediğimiz yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirtmeliyim. Bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı için hem bayilerimiz hem de müşterilerimizin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiç bir ürününü' raflarımıza koymayacağımızı bilmenizi isterim."

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Konuya ilişkin ise BAT marka sigara grubundan basın açıklaması yapıldı. Şirket, ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

BAT tarafından yapılan açıklamada, "BAT Türkiye bünyesindeki tütün ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. İlgili tüm ürünlerin satışı, BAT Türkiye’nin ülke genelindeki 130 binden fazla perakendecisinde sorunsuz şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


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