Tekel bayilerden 'sigara' boykotu: O markayı satmayacaklar

Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:09

Güncelleme: 29.04.2024 - 14:09

Tekel bayileri sigara boykotuna başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar“Kamuoyuna duyuru” başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Takip edenler zaten biliyor ama aslında söyleyeceklerim özellikle sigara tüketicisi olan ve bizi takip eden veya etmeyen ‘tüm tüketicileri’ ilgilendiriyor. Sigara satan bayilerin aslında bu üründen neredeyse hiç kâr etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığını bilmeyeniniz yoktur. Zaten yok denecek kadar az olan sigara kârımızın BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarımıza ödediğimiz yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirtmeliyim” dedi.

“BAT firmasının hiç bir ürününü raflarımıza koymayacağız” diyen Dündar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu sebeple yaklaşık iki haftadır Kent Drange Blue ürününü boykot edip satmadığımızı ve bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı için hem bayilerimiz hem de müşterilerimizin lehine bugünden itibaren BAT firmasının ‘hiçbir ürününü’ raflarımıza koymayacağımızı bilmenizi isterim. Bu kararımıza destek vereceğinizi umuyorum. Anlayışınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.”