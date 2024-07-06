Sancaktepe’de TIR şoförüyle otomobil sürücüsü tartıştı: Sürücü TIR'ın camını kırdı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 11:58

Güncelleme: 06.07.2024 - 11:58

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Kuzey Marmara Bağlantı çıkışında, seyir halinde olan otomobil, aynı yönde ilerlediği TIR'ın kör noktasına girdi. TIR'ın kör noktasına gelen otomobile sürtmesi ile iki sürücü arasında tartışma başladı.

Otomobilinin sürtünmeden dolayı hasar aldığını gören sürücü TIR şoförüne saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü yatıştırmaya çalıştı. Sürücü yerden aldığı taşı TIR’ın camına atarak kırdı.

Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin uzun uğraşları sonucu son buldu.