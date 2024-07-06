Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde ciple otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:15
Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Turhal-Zile karayolu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Zile yönüne giden Mehmet İhsan Akgöz (43) idaresindeki 60 AFC 191 plakalı cip ile karşı yönden gelen Yasin Çınar (27) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Çınar kurtarılamadı.

Kaza sonra mahalleli, Turhal-Zile karayolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Olay yerine gelen Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ile görüşen mahalleli, 30 dakika sonra yolu ulaşıma açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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