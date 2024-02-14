Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi başvuru şartları neler?

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandık görevlisi olarak görev alacak olan yurttaşlar sandık görevlisi başvuru şartları ve ücretlerini merak etti. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi başvuru şartları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:51
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi başvuru şartları neler?
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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için sandık görevlisi olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi başvuru şartları neler?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

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SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU 2024 BAŞLADI MI?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor. Başvurular başladığı taktirde haberimiz içerisine eklenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.


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