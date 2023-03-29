Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık kurulunda yer alma şartları nelerdir?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:43

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:44

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala sadece partilere değil, sandık görevlilerine de büyük bir sorumluluk düşüyor. Seçimin güven ve huzur içerisinde geçmesini sağlamak, ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, sandık görevlisi olmanın yollarını araştırıyor.

SANDIK KURULUNDA GÖREV ALABİLMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Seçim çevresindeki İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına müracaat etmeniz gerekmektedir.

SANDIK KURULU NASIL OLUŞTURULUR?

Sandık kurulu, bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur ve asıl üyeleri ile toplanır

Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşur.

İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 21. maddesinde, ilçe seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine 298 sayılı Kanun'da belirtilen esaslara göre ücret ödeneceği belirtilmiştir.

2019 yerel seçimlerinde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

SANDIK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır. Oy verme sürecinde ve oyları sayım esnasında bir problem ya da aksaklık yaşanmaması için sandık görevlilerinin sandık başından ayrılmamaları gerekir. Bu sebeple sandık görevlilerinin ihtiyaçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanır. Sandıklarda yaşanan problemlerden öncelikle sandık başkanı ardından da sandık görevlileri sorumludur.