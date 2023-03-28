Sandıktaki oyumuz en değerli gücümüz!
Benimkisi bir siyasetçinin oy avcılığı kapsamında olmadığına
göre, birazcık da aymazlığımıza dönük bir uyarı olabilir. Kendimize dönük
haksızlıklar, hukuksuzluklardan, yaşamamızı karabasana çeviren, yüz yüze
kaldığımız çaresizliklerden yakınıp duruyoruz. Sokaktaki güncel tepkilerimiz
üzerinden sonuç çıkarmaya kalkışsak ülkemiz tüm seçmenlerinin ne kadar da güçlü
bir ortak paydada buluşuyor oldukları sonucuna varabiliriz. Gerçeğinde ne kadar
da gelip geçici algıların, öfkelerin, egoların, önyargıların, ne yazık ki
ağırlıkta siyaset oyunlarında kirli çıkarların belirleyici olabilmeleri
nedeniyle, sandıkla demokrasiyi buluşturamamanın sorunları yumağında diplere
çekildiğimizi göremeyiz.
Çok doğru dünya ölçeğinde benzer sorunlar yaşanıyor.
Demokrasinin hiç değilse, haklar hukukların işleyişi ölçeklerinde var olduğu
ülkelerde bile, en ağırı insanın beynine algılarına işletilen medyatik
güdülemeler sayesinde gerçeklerin çok güçlü çarpıtılabilmeleri ortada. Sadece
beynini kullanma zahmetine katlanmayan, sürü güdüsüyle kör inançlar peşinde
koşanların ya da kirli çıkar hesaplarının ötesinde davranışları seçenlerin
değil, çarpık önyargılardan kurtulamamanın da bedelleri ağır oluyor.
Gelin görün ki artık yaşamın hangi alanına bakarsanız bakın,
bu ülkenin vatandaşları olarak yaşamın her alanına dönük konumlarımızda,
dünyanın en yoksul, en çaresiz, en geri kalmış ülkelerinin gerisinde konumlara
düşürülmüş durumdayız. Cumhuriyetimiz kazanımları sonrasında, üstüne 1960’ın
yaşamın her alanına dönük çok değerli anayasal, yasal demokratik açılımları,
hak ile özgürlüklerin bileşkesinde alınmış çok hızlı toplumsal kalkınmanın
tadına da varmış ülke olmamıza karşın.
Birkaçı tam ya da yarım askeri, en ağır ile uzunları sivil
diktatoryal açılımların bedelleri ile düştüğümüz hallere artık sandıkta çözüm
üretmek zorunda olduğumuzu kavrayabildiğimiz noktalardayız. Toplumsal har
aramayı, “Yetti gayrı” diyebilmeyi sandıktan başarmak zorundayız.
Birikimlerimizle artık bu gerçeği kavrama, toplumsal patlamayı sandıkta
başarmak zorundaysak en değerli gücümüzün sandıktaki oyumuz olduğunu bilerek
davranmaktan başkaca çıkış yolumuz yok ki...
Kralın çıplak halinin saklanabilirliğinin kalmadığı
koşullarda, bu topraklarda yaşayan çoğunluğa ne yaparsanız yapın, padişahlığın
en çarpık uygulamalarında bile söz konusu olamamış diktatoryal, tek adam rejimi
uygulamasının kirli sonuçları üzerinden oy ittifaklarının işlerliğinden yana
oyu çıkaramazsınız. Bu toprakların mayasına işlemiş birlikte yaşama kültürünü
birikimlerini yok sayamazsınız. Şeriat üzerinden, dinlerin gerçekçi inançları
sınırlarının içinde yeri olamayacak düşmanlıklar üzerinden siyaseti çoğunluğa
asla dayatamazsınız. Ortalığa saçılmış çarpık kirli çıkarlar üzerinden
vurgunlara katlanmaya zorlayamazsınız.
Hele de bu çağda kadını yeniden birey olmaktan çıkarıp
cariye köle sınıfı ile eşdüzey yaşamlara kapatamasınız. Fay hatlarının en
bilinen depremlerinden bu kadar ağır kırıma yol açacak suçların, kirli
sonuçları, arka arkaya ortaya saçılmışken yapmacık bir utanma arlanma içinde
gösterişte olsun hiçbir adım atmamak. Üstüne üstük aynı kirli çıkar ağları
üzerinden geleceğe dönük kayırmacılıklar için, yine bilime aykırı yandaş
ayırmacılığı ile sonu gelmeyecek ihalelerle oy toplamaya kalkışmak nasıl bir
aymazlıktır?
Biz biz olalım, bu kez sandıktaki oyumuzun değerini bilelim
değil mi?
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