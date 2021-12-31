Sandras Dağı’nda 33 bin ağaç kesilecek

31 Aralık 2021 Cuma, 17:06

Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasında bölgede verilen maden ruhsatları, kesilecek ağaçların sayısı ve vereceği zararlar tek tek anlatıldı.

Ruhsatların iptal edilmesi istenilen açıklamada “Muğla'nın Sandras Dağı, 1995'te 1. Derece doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edilmesine ve Doğa Derneği tarafından tamamı önemli doğa alanı olarak raporlaştırılmasına rağmen madencilikle yok olma tehdidi altında. Ülkemizde maalesef bitki çeşitliliği açısından önde gelen alanlardan birisinin maden ruhsatlarından korunması mümkün olamıyor. TEMA'nın raporuna göre, dağın yüzde 94’üne maden ruhsatı verilmiş durumda. Maden şirketlerinden sadece birinin faaliyete geçmesiyle, bölgede 33 bin ağaç kesilecek ve 11 ton patlayıcı kullanılacak. Sandras Dağı'nda yer alan, Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanı (250-700 yaş) ve eşsiz yaban hayatı ile mutlak koruma statüsüne sahip Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın ise tamamı, yüzde 100'ü madenler için ruhsatlandırılmıştır. Muğla Sandras Dağı'nın maden şirketlerinin kepçeleri ile delik deşik edilmesine izin vermeyelim! Sandras ve eteğindeki yaylalara, nehirlere, kültürüne, ekosistemine hep birlikte sahip çıkalım. Doğa canlı bir bedense, Sandras Dağı Muğla için bu bedenin kalbidir” denildi. İZMİR / Cumhuriyet