Sanık Özay: ‘Savcı ve mahkeme başkanına kumpas kurulmuş’
Ayhan Bora Kaplan davası 1 Nisan'a ertelendi
Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasında örgüt yöneticiliğinden toplamda 68 yıl hapis cezası alan Ayhan Bora Kaplan’ın dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki amirlere rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.
Kaplan duruşma öncesinde bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlatıldı ancak bu yöntemle duruşmada yer almak istemediğini belirterek katılmadı.
Bu kapsamda tanık olarak dinlenen sanık Özay, MASAK raporunun kendilerinin Kaplan’la bağlantılı göstermek için hazırlandığını ileri sürerek “Burada savcıdan mahkeme başkanına kadar tuzak kurulmuş” dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, Kaplan’ın bir sonraki duruşmaya getirilmeyip, SEGBİS’le bağlanmasına karar vererek davayı 1 Nisan’a erteledi.
Etiketler: #Suç #suç örgütü #dava
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