Saniye saniye kaydedildi: 16 yaşındaki şüpheli taksiciyi bıçaklayıp gasbetmeye çalıştı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; taksi şoförü Oğuzhan K. (27), Piyalepaşa Bulvarı’ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şoförün cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasbetmeye kalkıştı. Anahtarı kontak üzerinden söken sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.A.K.’yi (16) kovalamaca sonucu yakaladı. Olayda hafif yaralanan taksici ayakta tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin B.A.K. olduğu ve suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan B.A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.