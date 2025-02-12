Kasiyeri bıçakla tehdit etti... Zincir markette dehşet saçtı: 'Pastel boya' ile gasp planı!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:44

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:45

Kültür Mahallesi’nde bulunan bir zincir markete giren I.D. (20), 4 Ekim 2024’de gece saatlerinde bir süre markette dolaştı. I.D. markette görev yapan kasiyeri yanında bulunan bıçakla tehditler savurarak, kasadan para istedi.

Bir miktar parayı alan I.D., ardından marketten uzaklaştı. Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sanık hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yerinde yağma, mala zarar verme" suçlamalarıyla dava açıldı. Duruşmaya, ev hapsi cezası alan sanık I.D. ve market kasiyeri mağdur D.İ. ile market müdürü S.Ç. katıldı.

"KORKUTMAK AMACIYLA KIRMIZI PASTEL BOYA SÜRDÜM"

Savunması için söz hakkı verilen sanık I.D., olayın öncesinde evden aldığı bıçağa pastel boya ile kan süsü verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Markete girerek kasadan 700 TL aldım. Evden çıkarken yanıma bir bıçak aldım ve korkutmak amacıyla üzerine kırmızı pastel boya sürdüm. Markete girdim, bıçak o an cebimdeydi. Bir süre marketin içinde dolaştıktan sonra kasiyer D.İ.’nin yanına gittim. Bıçağı göstererek kasadaki parayı çıkarmasını istedim. Korkarak kasadaki 700 TL’yi bana verdi. Daha sonra marketin ofisine doğru kasiyerle birlikte gittik. İçeride başka bir kadın da vardı ve para sayıyordu. Onlara bıçağı göstererek paraları vermelerini söyledim. Sayılan paraları aldıktan sonra büyük kasadaki paraları da istedim.

Sayılan paralar yaklaşık 2 bin TL civarındaydı, büyük kasada ise 70-100 TL vardı. Daha sonra ikisini ofisin içindeki lavaboya sokarak kapıyı üzerlerine kilitlemelerini söyledim. Bu sırada başka bir kasada 13 bin TL daha vardı ancak zaman kaybettiğim için onları almadım. Ofiste bulunan bilgisayarlara bıçakla zarar verdikten sonra marketten ayrıldım. Zararları karşıladım. Son zamanlarda ailemle aramda sorunlar vardı, psikolojik ve maddi sıkıntılar yaşıyordum. Olay sırasında yüzümde maske yoktu. Yaptıklarımdan pişmanım ve bunun doğru olmadığını kabul ediyorum. Beraatimi talep ediyorum."

"MÜDÜRÜM, BIÇAĞI GÖRÜNCE BENİ BIÇAKLADIĞINI SANARAK TÜM PARALARI VERDİ"

Sanığın birkaç ürünle kasanın yanına geldiğini söyleyen marketin kasiyeri D.İ., "Sanık, elinde birkaç ürünle kasaya geldi ve bıraktıktan sonra bıçağı çıkararak ‘Sessiz ol’ dedi. Korkarak geri çekildim. Önce kasadaki paraları aldı, ardından beni ofise götürmek istedi. Ofise girdiğimizde içeride başka bir kadın para saymıyordu, bu konuda sanık doğru söylemiyor. O sırada ofiste mağaza müdürümüz S.Ç. vardı. Sanık, arkamdan bıçağı tutuyordu. Müdürüm, bıçağı görünce beni bıçakladığını sanarak tüm paraları verdi. Ofiste sadece bir kasa vardı, iki kasa yoktu. Masanın üzerindeki paraları sanık kendisi aldı. Ne kadar para aldığını tam olarak bilmiyorum çünkü olayın şokuyla dikkat edemedim. Müdürüm, sanığı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra biz lavaboya kaçtık ve kapıyı içeriden kilitledik. Sanık bunu zorla yaptırmadı. Lavaboya girdikten sonra müdürüm polisi aradı, ben de KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısı yaptım" ifadelerini kullandı.

"PERSONELİMİ BIÇAKLADIĞINI SANDIM"

Personelin bıçaklandığını zannettiğini dile getiren mağaza müdürü S.Ç., "Olay sırasında ofiste çalışıyordum. Başımı kaldırdığımda sanık ve D.İ. içeriye girdi. Sanık, ‘Paraları çıkarın’ dedi. Bıçağı kırmızıydı. ’Paraları verin, size zarar vermeyeceğim’ dedi. Masanın üzerindeki paraları aldı ve ardından kasayı zorla açtı. Bıçağın kırmızı olduğunu görünce personelimi bıçakladığını zannettim ve bu yüzden tepki veremedim. Sanık, bilgisayarlara bıçakla zarar vermeye başladı. Bunun üzerine D.İ. ile birlikte lavaboya girdik ve kapıyı içeriden kilitledik. D.İ., KADES uygulamasıyla yardım çağrısında bulundu, ben de polisi aradım" dedi.

"SANIK BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN BANA SARILDI"

Ayrıca sanığa küçük bir çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine sanığın kendisine sarıldığını ifade eden S.Ç., "Sanığa, küçük bir bebeğim olduğunu söyledim. ’Senin yaşın küçük, kendini yakma’ dedim. Sanık beni sakinleştirmek için bana sarıldı ve ’Size zarar vermeyeceğim’ dedi. Ancak mağazamıza verdiği maddi zarar ve bilgisayarlara zarar vermesi nedeniyle kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Savunma ve ifadelerin ardından duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.