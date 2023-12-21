Saniye saniye kaydedildi... Depremde ağır hasar alan bina, yıkılırken çöktü!

Gaziantep'te, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:37
Saniye saniye kaydedildi... Depremde ağır hasar alan bina, yıkılırken çöktü!
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı Yıldırım Apartmanı'nın kontrollü yıkımına da sabah saatlerinde güvenlik önlemi alınarak başlandı.

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada, bina aniden çöktü. Gürültüyle yıkılan apartmandan yükselen toz bulutu çevreyi kaplarken, olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Yıkım anı, cep telefonu kamerasına kaydedildi.


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