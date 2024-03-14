Saniye saniye kaydedildi... İstanbul'daki zincir markette kavga!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:04

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:04

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Dalgıçkuşu Sokağı'nda bulunan bir zincir marketin şubesinde, 11 Mart Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında kavga meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce kasada usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan A.M. (22), eski çalıştığı iş yeri olan markete geldi. A.M. ile şube çalışanı C.U. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya A.M.'nin yanında bulanan kişiler de dahil oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Kavga anı, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketteki arbede anları yer aldı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga sırasında, marketin reyonlarındaki ürünlerin düştüğü görülüyor.