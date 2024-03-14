Alacak-verecek tartışması bıçaklı kavgaya döndü: Yaralılar var!

Melikgazi ilçesinde çıkan alacak-verecek kavgasında bıçakla yaralanan biri ağır 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:30
Alacak-verecek tartışması bıçaklı kavgaya döndü: Yaralılar var!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi Canlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre; alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan kavganın büyümesi üzerine B.B., yanındaki bıçak ile A.Y.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan A.Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bu sırada kavgayı ayırmak isterken yaralanan B.B.'nin babası S.B. de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.B. de karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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