Saniye saniye kaydedildi... Kağıthane'de balkon çöktü!
Kağıthane'de, üç katlı bir binanın balkonunun çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekiplerin olay yerinde incelemelerinin sürdüğü aktarıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi Kuşhane Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Çökmenin ardından balkondan düşen molozlar sokağa yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Güvenlik amacıyla sokağa bariyer çekip yaya ve araç trafiğine kapatan ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
Çökme anı, sokakta bulunan başka bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt
- Hazar Ergüçlü 'pavyon' sahnesine böyle hazırlanmış