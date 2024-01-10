Saniye saniye kaydedildi... Kağıthane'de balkon çöktü!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 10.01.2024 - 16:26

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi Kuşhane Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökmenin ardından balkondan düşen molozlar sokağa yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Güvenlik amacıyla sokağa bariyer çekip yaya ve araç trafiğine kapatan ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Çökme anı, sokakta bulunan başka bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.