Bina yıkım esnasında caddeye çöktü

Maltepe’de bir bina kontrollü yıkımı esnasında cadde üzerine çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken cadde bir süre trafiğe kapandı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 16:18
Bina yıkım esnasında caddeye çöktü
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Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bina yıkım esnasında caddeye doğru çöktü. 

Caddede bulunan park halindeki bazı araçlar, yola saçılan hafriyat sebebiyle maddi hasar aldı. 

Olayda şans eseri kimse yara almazken hafriyat sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. 

Hafriyatın, yoldan temizlenmesinin ardından cadde trafiğe açıldı.


Maltepe Cadde kontrollü yıkım

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