Esenyurt'ta erkek şiddeti... Kadını çocuklarının önünde bıçakladı!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 16:09

Güncelleme: 17.12.2023 - 16:10

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde iddiaya göre, Yunus Ç. evli olduğu kadın Rojin Ç. ile tartışmaya başaldı.

Tartışmanın büyümesiyle Yunus Ç., çocuklarının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla Rojin Ç.'ye saldırdı.

Defalarca savurduğu bıçak darbelerinden sonra yere yığılan kadın kanlar içerisinde kalırken Yunus Ç. koşarak evden kaçtı.

Bağrışların ardından daireye gelen komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Rojin Ç.’yi hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre içerisinde yakalanan Yunus Ç. gözaltına alınırken yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"KADININ DURUMU CİDDİYDİ"

Çocukların çığlık seslerini duymasıyla kadına yardıma gelen Cihat Kaplan, “Sabah saatlerinde şiddetli bir tartışma yaşandı. O sırada kadını bıçaklamış. Çocukların ‘Anne, anne’ diye çığlıklarını duyunca daireye girdik ve hemen kadına müdahale ettik fakat kadının durumu ciddiydi. 10-15 yerinden bıçak darbesi almıştı. Biz geldiğimizde zaten adamda kaçmıştı. Hemen müdahale ettik kadına, ambulansı aradık. Karnında, sırtında, dirseklerinde yaralar vardı. Bize yaralarının olduğu yerleri gösterdi, komşular olarak yaralara tampon yaptık” dedi.