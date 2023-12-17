Esenyurt'ta erkek şiddeti... Kadını çocuklarının önünde bıçakladı!
Esenyurt’ta Yunus Ç., evli olduğu kadın Rojin Ç.'yi yaşadıkları tartışmanın ardından bıçakladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Yunus Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde iddiaya göre, Yunus Ç. evli olduğu kadın Rojin Ç. ile tartışmaya başaldı.
Tartışmanın büyümesiyle Yunus Ç., çocuklarının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla Rojin Ç.'ye saldırdı.
Defalarca savurduğu bıçak darbelerinden sonra yere yığılan kadın kanlar içerisinde kalırken Yunus Ç. koşarak evden kaçtı.
Bağrışların ardından daireye gelen komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Rojin Ç.’yi hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Kısa süre içerisinde yakalanan Yunus Ç. gözaltına alınırken yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
"KADININ DURUMU CİDDİYDİ"
Çocukların çığlık seslerini duymasıyla kadına yardıma gelen Cihat Kaplan, “Sabah saatlerinde şiddetli bir tartışma yaşandı. O sırada kadını bıçaklamış. Çocukların ‘Anne, anne’ diye çığlıklarını duyunca daireye girdik ve hemen kadına müdahale ettik fakat kadının durumu ciddiydi. 10-15 yerinden bıçak darbesi almıştı. Biz geldiğimizde zaten adamda kaçmıştı. Hemen müdahale ettik kadına, ambulansı aradık. Karnında, sırtında, dirseklerinde yaralar vardı. Bize yaralarının olduğu yerleri gösterdi, komşular olarak yaralara tampon yaptık” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- 'Takması gereken fotoğrafı takmıyor'
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Eski Beşiktaşlıdan Türkiye itirafı!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem