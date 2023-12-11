Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtılar!
Arnavutköy'de bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruba tepki gösterirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nene Hatun Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı.
Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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