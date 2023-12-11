Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtılar!

Arnavutköy'de bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruba tepki gösterirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:53
Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtılar!
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nene Hatun Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı.

Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Arnavutköy pompalı tüfek sokak

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