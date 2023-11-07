Asker eğlencesinde havaya ateş açtılar... Yakalandılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde asker eğlencesinde 3 kişinin çiftetelli oynarken havaya ateş açtığı anlar görüntülendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde dün gece düzenlenen asker eğlencesinde, çiftetelli oynayan 3 kişi bir yandan da ellerindeki silahlarla havaya ateş açtı.
O anlar diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ekipler, kimliklerini belirlediği Emir Ö. (21) Alperen U. (21) ve Mehmet K.’yi (22) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alıp polis ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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