Şanlıurfa 20 gündür karanlıkta: 'Mahallede altyapı bile yok...'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:46

Tavşanköy'de 60 haneli ve 500 nüfuslu mahallede özellikle kadın ve çocuklar kesinti nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Mahalleyi yerinde gören ve vatandaşları dinleyen CHP Şanlıurfa yöneticilerinden Ronayi Paydaş, Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye konuşarak, "Çocuklar ders çalışamıyor, kadınlar adeta taş devrinde gibi işlerini hallediyor. Köy zifiri karanlık" dedi.

İlgili firmanın köye trafo sağlayacağını ancak bunun yetersiz olduğunu belirten Paydaş, "Bu trafoların gücü mahalle için yetersiz, köylüler en az 260 KW trafo sağlanmasını istiyor ancak firma sürekli 160 KW trafo sağlıyor. Hatta köylüler kendi aralarında para toplayıp firmaya vermeyi dahi düşünmüş, sırf yeterli güçte elektrik gelsin diye ancak firma bunu sağlamıyor. Geçici olarak sorunu çözüyorlar. Öte yandan mahallede altyapı bile yok, kablolar, teller eski" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, "köylüler elektrik borcunu ödemediği için elektrikleri kesildi" iddiasına da değinen Paydaş şunları söyledi:

"Vatandaş bu konuda ilgili firmaya bir sürü müracaatta bulunmuş, bunu inkar edecek durumda değiller. Elektrik telleri yerlere, trafo sökülmüş durumda. O zaman teller neden yapılmamış, altyapı neden yok. Bu bir bahane olamaz. Bunu kabul etmiyoruz."

DEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Elektrik kesintisi nedeniyle tepki alan DEDAŞ'ın, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Tavşanköy mahallesinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yapan Dicle Elektrik, mahallenin elektrik şebekesini besleyen trafoya kaçak kullanmak için müdahale edildiğini, aşırı yüklenmeye dayanamayan trafonun son 1 ay içerisinde 3 kez yanarak kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, Arıza Onarım Bakım (AOB) ekiplerinin kesinti sonrası bölgede yaptıkları incelemede, trafoya yapılan usulsüz müdahaleye dikkat çekildi. Açıklamada, “Mahallede 85 mesken bulunmasına karşın kayıtlı abone sayısı 55’dir. Kayıtlı abone sayısının enerji tüketimini karşılayacak şekilde mahallede 160 kVA gücünde trafo hizmet vermektedir. Ancak bazı kişiler tarafından kaçak elektrik kullanmak amacıyla trafonun 250 A olan şalterinin 400 A’ya çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenden dolayı son 1 ay içerisinde aşırı yüklenmeye dayanamayan 3 adet trafo yanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

İlk olarak 27 Şubat’ta yanan trafo yenisiyle değiştirilmiş olmasına rağmen 3 Mart’ta tekrar aynı nedenden dolayı trafo yanmıştır. Ekiplerimiz mahallenin elektriksiz kalmasını önlemek için yine yanan trafoyu yenisiyle değiştirmiştir. En son 23 Mart’ta aynı trafo bir kez daha aşırı yüklenmeye dayanamayıp yanarak devre dışı kalmıştır” denildi.

Şirket açıklamasında AOB ekiplerinin yanan trafoyu değiştirmek için geçtiğimiz cumartesi günü Tavşanköy’e gittiği ancak ekiplerin çalışmasının bazı gruplar tarafından engellendiğine dikkat çekildi. Mahalle sakinleri tesis edilecek trafonun 250 kVA gücünde olması konusunda ısrar ederken, mahallede kayıtlı abone sayısını göz önünde bulunduran şirket yetkilileri teknik şartnameler gereği 160 kVA gücünde trafonun tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, mahallede abone olmadan kaçak yollardan elektrik kullanan kişilerin abonelik işlemlerinin yapılması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Bu trafomuzun üzerinden 85 hane elektrik almasına rağmen, 55 adet kayıtlı abone bulunmaktadır. Vatandaşların abone yapılması için işlemlere başlanmıştır. 13 hanenin yeni abonelik işlemleri yapılırken, 17 hane tüm ısrarlarımıza rağmen abone kaydını yaptırmamıştır” denildi.

Öte yandan şirket açıklamasında mahallede abonelerin biriken elektrik borcuna dikkat çekilerek, 43 aktif abonenin ödenmemiş toplam 684 bin 379 lira elektrik borcu bulunduğuna dikkat çekildi.

Mahallede dağıtım şirketi tarafından yanan elektrik tesisatı bir kez daha yenilenerek elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.