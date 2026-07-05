Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde, Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolundaki boş arazide meydana geldi. Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçenler, arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilirken, polis ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı.

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmaları sonucunda, ölen kişinin İran uyruklu Omid Lotfipour olduğu belirlendi. Lotfipour'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

DETAYLI ARAŞTIRMA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, bölgedekilerin bilgisine de başvuruyor.

Polis ekipleri, Omid Lotfipour'un son olarak kimlerle görüştüğünü, bölgeye nasıl geldiğini ve ölümünün şüpheli olup olmadığını belirlemek amacıyla çok yönlü araştırmasını sürdürüyor. Adli soruşturma devam ediyor.