Şanlıurfa'da dikkat çeken rapor: '54 cinayetten 26'sı akrabalar arasındaki olaylarda işlendi'

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıya İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tamer Aksoy da katıldı. Toplantıda; asayiş, güvenlik, trafik, uyuşturucuyla mücadele, silah kaçakçılığı, aranan kişilerin yakalanması ve sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda güncel veriler paylaşıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede dış ilçelerin öne çıktığını kaydeden Vali Şıldak, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla kasım ayında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

BİR AYDA ARANAN 270 KİŞİ YAKALANDI

Bir aylık süreçte 270 aranan kişinin yakalandığını, bunlardan 23’ünün 10 yıl ve üzeri cezası bulunan kişiler olduğunu belirten Vali Şıldak, yılbaşında bin 30 olan aranan kişi sayısının 344’e kadar indirildiğini bildirdi.

Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 35 tabanca, 16 pompalı tüfek ve 9 uzun namlulu silah ele geçirildiğini aktaran Şıldak, gözaltına alınan 21 kişiden 8’inin tutuklandığını söyledi.

BU YIL 54 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Şanlıurfa’da son bir ayda 8 öldürme olayının yaşandığını dile getiren Vali Şıldak, bu olaylarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 failin tespit edildiğini, faili meçhul hiçbir dosyanın kalmadığını söyledi. Olaylardan yalnızca birinin firarisinin arandığını belirtti.

Olayların nedenlerine ilişkin bilgi veren Şıldak, öldürme vakalarının tamamının münferit olduğunu, büyük bölümünün ise akraba ve aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklandığını vurguladı.

2025 yılında meydana gelen öldürme olaylarına ilişkin istatistikleri paylaşan Vali Şıldak, önceki yıllarla karşılaştırma yaparak şöyle konuştu:

“2020 yılında 50, 2021’de 59, 2022’de 74, 2023’te 77, geçen yıl 50, bu yıl ise 54 öldürme olayı meydana gelmiştir. Bu yılki 54 olayın 26’sı akrabalar arasında işlenen cinayetlerdir. Cinayetlerin nedenlerine baktığımızda; arazi anlaşmazlığı, aile içi kavga, geçimsizlik, husumet, alacak-verecek ilişkileri ve 3 olayda akıl hastalığı gibi unsurlar öne çıkmaktadır.”