Şanlıurfa'da kanlı pusu... Yardıma gitti, silahla vurularak öldürüldü!

Denizbacı Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; evinin önünde kaputu açık bir araç gören Hüseyin Yıldırım (41), arızalandığını düşünerek yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Yıldırım'ı kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; jandarma saldırıyı gerçekleştirip otomobille bölgeden ayrılan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.